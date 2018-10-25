Случилось в России два события, казалось бы не связанных друг с другом, которые как нельзя лучше характеризуют сегодняшнюю "имперскую" действительность. После того, как Наталье Поклонской поступило предложение стать графиней - влиться, так сказать, в самые что ни на есть "ряды", ее персоной заинтересовались и другие российские конструкторы мифов. Оказалось, что в России создается новая партия с "государственнической идеологией", которая будет называться "Сила России". А возглавить ее предстоит депутатам от "Единой России", которые отказались голосовать за путинскую пенсионную реформу, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Таких смельчаков в Госдуме оказалось двое - Наталья Поклонская и Сергей Железняк. Вот не надо смеяться. Все очень и очень канонично.

И второе событие - "Роскосмос" не смог найти желающих застраховать пуски ракет "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" к Международной космической станции. В чем связь, спросите вы? Поклонская и Роскосмос. Партия любителей бабушек, возглавляемая крымской блаженной и запуск космических ракет, в которые страховщики боятся сунуть нос. А связь в великодержавных понтах, которые на поверку оказались банальным аферой.

С полетами к звёздам все непросто. Что бы "космическая держава не запускала в последнее время", оно оказывается "тяжелее воздуха", а потому не летит, а падает на головы удивленных россиян. Причина того, что "Роскосмосу" не удалось найти страховщиков для нового запуска, заключается в аварии, которая произошла 11 октября. На 119 секунде после старта произошла нештатная ситуация, в результате которой космонавтам пришлось эвакуироваться в аварийной капсуле. Но главное, полет тогда был застрахован компанией "Согласие". В результате компания "попала". Таким образом, падающие ракеты выгоднее для "Роскосмоса", чем ракеты исправные. Компания неплохо зарабатывает на авариях. Вот только дураков в России после последних побед космической отрасли, похоже, не осталось.

Космос для России - это такая же прачечная, как и бездонный в финансовом отношении оккупированный Крым. И теперь старт, назначенный на 3 ноября, придется отложить на неопределенный срок. Можно было бы, конечно, создать поддельного страховщика, как это было сделано в Крыму, куда зашли никому не известные банки, авиакомпании и прочие серые подрядчики, помогающие отмывать деньги для друзей Путина. Вот только денег нет. Да и риски, что ракета опять упадёт, намного выше, чем надежды, что России удастся восстановить своё былое космическое величие. Так зачем поддерживать умерший миф?

А теперь вернёмся к новой политической силе. Наталье Поклонской явно "поперло". Раскрученная медийная персона - символ оккупации Крымского полуострова - по определению не может быть в оппозиции к Кремлю. Однако из неё сегодня намеренно лепят защитницу российских пенсионеров. Оба назначенных руководителями будущей партии российских депутата находятся в показной опале у руководства "Единой России". Железняк, например, банально прогулял голосование за пенсионную реформу в первом чтении. Но это не помешало назначить его на роль "несогласного". Примечателен и логотип будущего политического проекта - карта Российской Федерации без Крыма, но зато с Украиной, Финляндией, Польшей, Монголией и Казахстаном, над которыми возвышается императорская корона.

Ситуация в России такова, что Кремль вынужден отказываться от таких партийных проектов, как ЛДПР и КПРФ. Теперь даже эти карманные оппозиционные проекты получают больше голосов, чем "единоросы". На последних президентских и парламентских выборах победу партии власти удалось обеспечить только за счёт низкой явки избирателей. Но где гарантия, что разочарованных поклонников русского мира не окажется в следующий раз подавляющее большинство? Кто поручится, что остатки шовинистической картинки не умыкнут однопартийцы Зюганова и Жириновского? Кремль не хочет рисковать, поэтому и создаёт имперским закидонам Путина "альтернативу" в виде околоцарских бредней Поклонской. Кремль, похоже, решил поэксплуатировать все пропагандистские мифы сразу. А Крым вычеркнули просто для того, чтобы не напоминать российским избирателям, куда исчезли их пенсии и отчего ракеты не летают.

Новости В России нет предпосылок для позитивных изменений

И русский мир, и русский космос накрывается крымским тазом прямо на наших глазах. А российским властям не остаётся ничего другого, как пытаться запускать все новые и новые "спецпроекты". Нелетающие ракеты, на которых не надеются заработать даже приближенные к российскому президенту олигархи, и пресловутые социальные блага, в которые не верят даже самые "упоротые" сторонники Путина - это предвестник конца. Кремлю остро необходимо создать себе к будущим выборам управляемую "оппозицию". Но такую, у которой не возникнет соблазн поднять власть, которая вот-вот окажется буквально на земле. Задача Поклонской в этом спектакле заключается в том, чтобы сконцентрировать вокруг себя тех сторонников "русского мира", которые начинают роптать из-за ухудшений условий жизни, но не готовы отказаться от поддержки империалистических лозунгов о расширении России за счёт соседних стран.

Новый путинский нарратив - империя времён упадка в кольце врагов и он - единственный ее хранитель, засевший в бункере и не собирающийся сдаваться. Мы уже слышим окрики российских пропагандистов: "Какие вам пенсии? Родина в опасности!". Скоро таких речей станет в разы больше. Поклонской же уготована роль Евы Браун, которая будет с диктатором до конца. Она - наилучший кандидат на роль спарринг-оппозиционерки. Ей, как и Путину, некуда бежать. Она навсегда привязана к России. Нет больше "космической державы". Как нет больше "империи, встающей с колен". Есть только "он" и "она". И падающие ракеты, бегущие прочь из страны капиталы и голодные пенсионеры, от которых спрятали даже Крым, дабы не напоминать.