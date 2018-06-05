Кража Крыма: австрийский журналист разозлил Путина словами об Украине

Президент России Владимир Путин отверг все обвинения в неконституционном захвате украинского полуострова Крым.

Такие заявления прозвучали в интервью австрийскому телеканалу ORF. Однако, журналист, который проводил его, не согласился с позицией лидера РФ.

Так, Путин утверждает, что "в Украине произошел вооруженный антиконституционный переворот и захват власти", якобы поэтому Россия в свое время просто увеличила число военнослужащих в Крыму.

"Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме", — сказал он.

При этом журналист возразил президенту России, заявив, что референдум был антиконституционным, потому что не соответствовал украинскому законодательству и нет никого, "кто признал бы это голосование".

Путин назвал эти доводы неубедительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что не существует условий, при которых оккупированный Крым вернулся бы в состав Украины.