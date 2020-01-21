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21 января • обновлено в 13:04
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Кража части Украины и Беларуси: выяснились нюансы новой Конституции Путина

2.7т
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Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России якобы не обсуждается.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Ранее в СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок якобы предложил предусмотреть такое право.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России идет подготовка к формальной смене власти. Путин начал кампанию к выдвижению "преемника". Уже публично опубликованы часть его изменений в Конституцию.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Кожна імперія вмирає по своєму - недоімперія ось так. Україну, як дружню країну, ерефійці втратили, а скільки втрат ще попереду.
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hunt andres
hunt andres
Ангеловський Володимир, попереду, позаду, ось завжди! Тьфу, бусурманское наречие:-)))
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Бобровский Виталий, так. Brexit, Шотландія, серйозна криза у королівській родині цьому підтвердження.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украину необходимо декоммунизировать, пришла пора исправить преступления комуняк...
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фил филька
фил филька
части украины и белоруссии? россию это может удовлетворить лишь частично))
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