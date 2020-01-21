Кража части Украины и Беларуси: выяснились нюансы новой Конституции Путина

Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России якобы не обсуждается.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Ранее в СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок якобы предложил предусмотреть такое право.

Владимир Путин ТАСС

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России идет подготовка к формальной смене власти. Путин начал кампанию к выдвижению "преемника". Уже публично опубликованы часть его изменений в Конституцию.

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