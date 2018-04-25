В связи с указом блокировать Telegramв России были частично заблокированы также ресурсы Google, Amazon, Youtubeи другие. Ожидает ли Россию информационная изоляция? - Ред.

С моей точки зрения, здесь надо рассматривать три аспекта.

Аспект первый. То, что мы сейчас наблюдаем - извините за громкие слова! - это борьба цивилизации против дикости. В качестве примера я могу привести, как в 1532-м году 237 конкистадоров Франсиско Писарро захватили империю инков практически без потерь, победив при этом более чем 100-тысячное войско правителя инков Атауальпа. Таким образом империя инков, которая у них называлась Тауантинсу́йу, пала. Фактически мы наблюдали битву империи времен поздней бронзы с цивилизацией того времени: разница между этими цивилизационными пластами составляла на тот момент, наверное, 3 тысячи лет.

То же самое мы наблюдаем и сейчас, потому что Павел Дуров - это новый этап в развитии информационных технологий и информационного мира. Естественно, тут не надо быть Вангой или Нострадамусом, чтобы предсказать, что новые технологии и цивилизация над дикостью одержат победу.

Но я бы не ликовал по этому поводу, потому что здесь есть и второй аспект. У нынешней власти, у нынешнего Кремля, интернет (который де-факто невозможно контролировать) - как кость в горле. Поэтому они и применяют такой метод так называемой веерной блокировки IP-адресов, в результате чего под раздачу попадают и такие ресурсы, как Google, Amazon, в перспективе это Facebook и т.д.

Два года назад была заблокирована крупная социальная сеть Linkedin под формальным основанием, что они не хотят переносить серверы в Россию. Но здесь я задам риторический вопрос: с какого, извините, перепугу государство решило, что персональные данные граждан - это собственность государства?! Я категорически возражаю против такой постановки вопроса. Мои персональные данные - это моя собственность, и это мне решать: кому доверять мои персональные данные, а кому нет. Согласитесь: ведь это логично. Но именно под этим формальным предлогом была заблокирована социальная сеть Linkedin, и под этим же надуманным предлогом собираются блокировать и Facebook.

Так вот, основная цель – блокировать Интернет! - возникла попутно. Если говорить откровенно, я бы не преувеличивал интеллектуальные способности нынешних российских спецслужб. Они далеко не те, какими были раньше. И многоходовки, типа того, что "вот, под предлогом того, что мы будем громить неубиваемый Telegram, мы заблокируем Интернет", здесь не было. Я убежден, что была дана задача заблокировать Telegram, как подарок к инаугурации Путина. Задача эта, естественно, выполнена не будет, но к той же инаугурации Путина появится формальный повод блокировать всех и вся и подготовить россиян к переводу в условный "чебурнет".

Здесь, с моей точки зрения, Запад, к сожалению, может преподнести "подарок" путинскому режиму в виде отключения России от системы SWIFT, потому что система SWIFT - это последняя ниточка, которая связывает на сегодняшний день Россию с окружающим миром именно при помощи Всемирной Паутины. Если произойдет отключение от системы SWIFT, то никакого формального повода для того, чтобы и дальше иметь связь с миром при помощи интернета у Кремля не будет. Вот почему здесь появится у Кремля формальный повод накинуть кляп на рот последних остатков гражданского общества.

Здесь и возникает третий аспект. На этой неделе был проведен опрос ВЦИОМ, согласно которому было выяснено, что 65% россиян в той или иной мере пользуются интернетом. Так вот ВЦИОМ предоставил страшные цифры: 43% так называемым "интернетчикам" плевать на то, что будет заблокирован Telegram. Вы вдумайтесь: только 12% россиян пользуются Telegram, и они соответственно высказали резко негативную реакцию по этому поводу.

Почему я говорю, что это очень большая проблема? Люди не понимают того, что государство, по сути дела, решает за них, чем им пользоваться, какими инструментами, как им обмениваться информацией. Люди совершенно спокойно воспринимают то, что государство им указывает, какими лекарствами им лечиться, какими продуктами им питаться, какую информацию им употреблять. Т.е. большинство россиян даже не задумываются над элементарной проблемой: а почему государство за меня это решает?

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Причем меня действительно до глубины души поражает то, что у людей (на основании бесед с теми людьми, с которыми мне доводилось общаться) совершенно "потрясающий", с моей точки зрения, аргумент - "я законопослушный человек, ничего противозаконного не делаю, чего мне бояться? Пускай ФСБ читает мою переписку". Милые мои, извините за выражение, а когда вы любовью занимаетесь - пусть даже с законной женой, с законным мужем! - вам приятно будет, если за вами будут подсматривать? Люди этого не понимают.

Резюмируя все сказанное: будет проведен переход России на так называемый чебурнет, или не будет - очень большая вероятность этого есть. Соответственно, для информационной изоляции России, к сожалению, подготовлена почва в виде абсолютного равнодушия россиян к своей же собственной судьбе.

У меня создается впечатление, что подавляющее большинство моих соотечественников вообще уже ничего не волнует. Извините меня, конечно, но на утверждение "завтра мы вас будем вешать" будет единственный вопрос: "А веревки с собой приносить или государство обеспечит? А если еще и душистое мыло в придачу дадут с вазелином, который будет пахнуть клубникой, так это вообще спасибо партии за это". Вот что получается.

Подводя итог всему сказанному: если, не дай Бог, вот такая информационная изоляция состоится, то мы получим даже не Северную Корею. Мы получим какую-то "Северную Нигерию", которая будет выброшена на задворки цивилизации и безвозвратно. И вот это будет самое печальное из того, что на сегодняшний день Кремль заложил.