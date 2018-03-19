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Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
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"Кошмарный ужас": Слава Рабинович назвал проблему Кремля

7.2тЧитать новость на украинском

Устойчивость политического строя в путинской России оказалась "на нуле".

Отсутствие в стране демократических институтов является для правящего режима одновременно и позитивом, и потенциальной угрозой, - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"В России демонтировали государство и конституционный строй, но в этом и заключается кошмарный ужас или ужасный кошмар", - заявил он.

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Рабинович пояснил: "В демократических странах изобретен строй, где есть демократические институты выборов и сменяемости власти. Не только для того, чтобы не допустить узурпации власти, но и для того, чтобы политические, экономические, социальные и любые другие широкие слои населения могли спрогнозировать, каким образом будет меняться власть и развиваться государство".

Следовательно, наличие таких институтов "подразумевает устойчивость политического строя и способность прогнозировать на много лет вперед. Это предотвращает разного рода смуты, революции, войны, в том числе гражданские войны".

"Но в России же все это не предотвращено", - констатировал блогер.

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И добавил: в сложившейся ситуации невозможно никакое прогнозирование – не только для граждан, которые не знают, как и когда сменится власть, но также для инвесторов. "Эта ситуация делает Россию не только страной-изгоем в политическом, международном смысле – она делает ее страной-изгоем и во всемирной конкуренции за инвестиционный капитал", - резюмировал Рабинович.

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович назвал слабость Путина, способную уничтожить Россию.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Слава Рабинович
Место
Россия
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