Сосед Папы Римского: стало известно о заражении COVID-19 сотрудника правительства Ватикана

Коронавирусом заразился высокопоставленный сотрудник Госсекретариата Ватикана 57-летний Джанлука Пеццоли, который проживает по соседству с Папой Римским Франциском.

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Его госпитализировали в больницу Рима, сообщает La Nacion со ссылкой на свои источники. Он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Один из старейших итальянских журналистов Марко Тозатти, который занимается Ватиканом, уточнил, что Пеццоли находится в отделении интенсивной терапии.

Он проживал в Доме святой Марфы, резиденции, где находятся личные апартаменты Папы Римского Франциска и других высокопоставленных сановников.

"Вероятно, что по своей должности он контактировал со многими людьми до тех пор, пока симптомы болезни не проявились. В итоге он мог стать распространителем инфекции", – подчеркнул журналист.

Также Тозатти добавил, что сейчас в Доме святой Марфы с подозрением на коронавирус в изоляции находятся пять человек.

По словам данным журналиста, Папа Римский большую часть времени сейчас проводит в своих апартаментах. Недавно он прекратил ужинать в общей столовой, хотя делал это всегда с момента избрания. Тозатти напомнил, что еще в молодости ему удалили часть легкого во время операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Папа Римский Франциск заявил, что он простудился. Несмотря на это, понтифик продолжил принимать людей в своей резиденции.

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