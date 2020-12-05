В мире COVID-19 заразилось рекордное количество людей за сутки: статистика на 5 декабря

По состоянию на субботу, 5 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 66 млн человек. За минувший день выявлено 684 537 новых инфицированных, что стало новым рекордом за числу новых зараженных в сутки.

Всего от болезни скончались более 1,5 млн пациентов, а выздоровели – почти 46 млн. Больше всего больных COVID-19 в США – 14,8 млн (+ 235 272 за сутки), Индии – 9, млн (+ 36 638) и Бразилии – 6,5 млн (+ 47 435).

В Европе больше всего зараженных в России – 2,4 млн человек, Франции – 2,3 млн и Испании – 1,7 млн.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 787 891 человек. Умерли 13 195 пациентов, выздоровели – 397 809.

По данным портала Worldometers, Украина занимает 17 место в мире по числу зараженных вирусом.

Генсек ООН призвал мир объединиться в борьбе с COVID-19.

В Украине из-за коронавируса намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна.