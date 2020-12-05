В мире COVID-19 заразилось рекордное количество людей за сутки: статистика на 5 декабря
По состоянию на субботу, 5 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 66 млн человек. За минувший день выявлено 684 537 новых инфицированных, что стало новым рекордом за числу новых зараженных в сутки.
Всего от болезни скончались более 1,5 млн пациентов, а выздоровели – почти 46 млн. Больше всего больных COVID-19 в США – 14,8 млн (+ 235 272 за сутки), Индии – 9, млн (+ 36 638) и Бразилии – 6,5 млн (+ 47 435).
В Европе больше всего зараженных в России – 2,4 млн человек, Франции – 2,3 млн и Испании – 1,7 млн.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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