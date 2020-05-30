Главная Новости
30 мая • обновлено в 08:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Постоянно обновляется

2.5т
Читать материал на украинском

Коронавирусом (COVID-19) в мире уже заразились больше 6 млн человек. Лидерами антирейтинга являются США – 1,8 млн человек, Бразилия – 468 тысяч и Россия – 388 тысяч.

При этом больше всего летальных случаев зарегистрировано в Штатах – 105 тысяч, Великобритании – 38 тысяч и Италии – 33 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Обновляется
Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 22 811 человек. Умерли 679 пациентов, выздоровели – 8 934.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя

  • США окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения.

Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Обновляется
Коронавирусом в мире заболели более 6 млн человек: статистика по COVID-19 на 30 мая. Обновляется

Главное за 30 мая:

03:50 – В психоневрологическом интернате в Харьковской области количество заболевших COVID-19 возросло до 25 человек, из которых 18 – подопечные интерната.

02:25 – Коронавирус во всем мире зафиксирован уже у более шести миллионов человек. Лидируют по количество зараженных США.

01:51 – Правительство Таиланда намерено полностью снять блокировки и открыть международное авиасообщение с 1 июля.

00:12 – Зарплата за март в размере 300% направлена всем врачам, которые боролись с эпидемией COVID-19. Но в силу человеческого фактора, некоторые медицинские сотрудники их не получили, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги