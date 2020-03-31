Коронавирус еще сильнее ударил по миру и Украине: статистика на 31 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус с новой силой ударил по США и европейским странам. Количество зараженных резко выросло по всему миру и уже превысило 785 тысяч.

В Украине статистика также неутешительна. В ответ на вспышку вируса в нашей стране приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля. Также всех туристов, которых эвакуируют из других стран, обязали пройти обсервацию.

Коронавирус еще сильнее ударил по миру и Украине

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса

Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 13 человек , вылечились – 8. В стране лабораторно подтверждены 548 случаев.

Во всем мире коронавирусом заразились почти 786 тысяч человек, умерли более 37 тысяч, порядка 165 тысяч вылечились.

С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 11 тысяч человек.

США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 164 тысяч больных.

Главное за 31 марта

05:47 – В США от коронавируса умер первый военнослужащий. Капитан Национальной гвардии Дуглас Линн Хикок с Джексону штата Нью-Джерси скончался в Пенсильвании. Он был помощником врача.

05:12 – Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил результаты первого теста на коронавирус – он отрицательный.

05:11 – Кипр ввел более строгие карантинные меры, направленные на замедление распространения коронавируса. В стране начал действовать комендантский час.

02:10 – В российском Хабаровске соседи пожелали смерти женщине, которая вернулась из-за границы и заболела COVID-19.

01:35 – С повышенной температурой в больницу доставлен один из пассажиров скандального авиарейса Доха – Киев, которые находятся на обсервации в отеле "Козацкий". Ему сделали тест на коронавирус.

00:21 – Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала необычную инструкцию о том, какие симптомы отличают коронавирус COVID-19 от гриппа и просто муд*ка. Отмечается, что в последнем случае инкубационный период длится всю жизнь, а выздоровление – маловероятно.

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