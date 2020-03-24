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24 марта • обновлено в 10:58
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Коронавирус в Китае: власти Хубэя объявили об окончании карантина

1.2т
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В китайской провинции Хубэй, которая боле всего пострадала от коронавируса, карантин должен закончиться 25 марта. Планируется, что будут сняты ограничения на выезд из разных районов региона, за исключением города Ухань.

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Об этом, как сообщает Синьхуа, 24 марта заявили местные власти. Что касается Уханя, который стал очагом распространения инфекции, то там ограничение на выезд будет снято с 8 апреля.

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

Однако подготовка к отмене карантинных мер в городе происходит уже сейчас: в метро и наземном транспорте запущена система дезинфекции и сканирования QR-кодов с данными о состоянии здоровья пассажиров.

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

В Ухане готовятся запустить транпорт

В Ухане готовятся запустить транпорт

Синьхуа

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование английского Саутгемптонского университета показало, что если бы Китай ввел карантин на три недели раньше, то количество заболеваний COVID-19 сократилось бы на 95%. Кроме этого факта там говорится, что множество жизней спасла бы даже неделя – если бы жесткие меры приняли семью днями ранее, то заболело бы на 66% меньше людей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, посмотрите на фото, и погоймете, что цеевропейскому Киеву до китайского города Ухань, как до Китая рачки... ))) может вам с с Китая надо было пример брать, и к китайцам проситься? )))
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