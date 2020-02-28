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28 февраля • обновлено в 17:33
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Коронавирус уже в Минске

3.3т

Так, друзья — сегодня будет пост про коронавирус, который как вы знаете стремительными темпами распространяется по Земле — что ещё раз отлично демонстрирует тот факт, что в XXI веке в мире не осталось чужих проблем — все мы очень тесно связаны.

Сегодня коронавирус впервые зарегистрировали в Беларуси — вирус обнаружили у студента БНТУ (беларусы называют его просто "минский политех"), который является гражданином Ирана. В Минске начались карантинные меры, но скорее всего заболевшие новым вирусом будут ещё — обычно те, у кого обнаружили коронавирус, успевают заразить кого-то ещё во время скрытого инкубационного периода заболевания. Вместе с тем — паниковать не нужно, так как новый коронавирус является хоть и достаточно опасным, но излечимым заболеванием, и большинство заразившихся им (80%) переносят заболевание в лёгкой форме, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о новом коронавирусе в Минске.

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Коронавирус в Минском "политехе".

Итак, вот как развивались события с новым коронавирусом в Беларуси. 22 февраля из Баку в Минск вернулся студент БНТУ, гражданин Ирана. Неизвестно, где заразился сам студент — думаю, цепочку заражения сейчас устанавливают. Сам студент не жаловался на здоровье, но у него выявили небольшую повышенную температуру (37,3), после чего обследовали в минской 33-й поликлинике, а затем, после положительного теста на коронавирус, отправили в инфекционную больницу.

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Сейчас в Минске, как сообщает телеграм-канал "Belamova", выявляют и отправляют на карантин всех, кто контактировал с иранцем. Целую неделю после прилёта в Минск иранец контактировал с людьми — и сейчас устанавливают всех, с кем он общался

В самом БНТУ никакой паники нет, я проехался вокруг студенческого городка и увидел только одного человека в защитной маске, а беларуская служба "Радыё Свабода" опубликовала вот такой фотоснимок студенческого юмора ребят из политеха)

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Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь не будет закрывать границы в связи с коронавирусом. БНТУ, у студента которго был обнаружен коронавирус, переводят на индивидуальное обучение — ВУЗ закрывается на карантин до 15 марта. Также в ВУЗе усилили меры санитарно-гигиенического контроля и ограничили доступ в корпуса посторонних лиц.

Что рекомендуют делать в случае эпидемии коронавируса.

Тем временем, министерство внутренней безопасности США на днях опубликовало вот такие рекомендации на случай эпидемии:

• Иметь под рукой двухнедельный запас еды. Две недели — пик эпидемии, во время которого теоретически могут быть проблемы со снабжением.

• Иметь под рукой запас лекарств, которые вам прописаны, а также базовую аптечку под рукой и витамины.

• Обговорить с близкими план действий на случай болезни.

От себя добавлю, что коронавирус в тяжёлой форме переносят в основном пожилые люди (старше 60-70 лет, из-за того, что у организма мало ресурсов для борьбы с вирусом и часто есть хронические заболевания), и если вирус будет распространяться в вашем городе — постарайтесь минимизировать риски для ваших пожилых родственников, родителей и бабушек с дедушками — обеспечьте их доставкой продуктов и лекарств, не выпускайте лишний раз в людные места и прочее.

Такие дела.

Что думаете про новый коронавирус? Будете предпринимать какие-то меры безопасности?

Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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