"Коронавирус станет вашим концом!" Между Германией и Китаем вспыхнула дипломатическая война

Между Китаем и Германией вспыхнула дипломатическая война. Редактор одного немецкого медиа потребовал от Пекина компенсации за ущерб от коронавируса, что вызвало негодование у китайских дипломатов.

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Как сообщает DailyMail, немецкое издание Bild заявило, что Пекин должен выплатить Германии компенсацию в размере 150 миллиардов евро за ущерб от коронвируса. В этот "счет" они включили 24 миллиарда евро за убытки в сфере туризма и 50 миллиардов евро за убытки малого бизнеса.

В свою очередь, правительство Германии назвало эту идею "иллюзорной" и поддерживать не стало. Однако китайские дипломаты гневно ответили на публикацию, разместив свое послание на сайте посольства Китая в Германии.

"В вашем отчете отсутствуют не только важные факты и сроки, но и хотя бы небольшое количество журналистской работы и справедливости. Любой, кто выступает с такими требованиями, разжигает национализм, предрассудки, а также ксенофобию и враждебность по отношению к Китаю", – написала представительница посольства Тао Лили.

Посольство Китая в Германии

Также она добавила, что это требование не способствует укреплению отношений между странами. Кроме этого, в посольстве отрицают, что Китай скрывал вспышку COVID-19.

Редактор Bild Джулиан Рейхельт ответил на это публикацией, адресованной непосредственно китайскому лидеру Си Цзиньпину. Рейхельт раскритиковал его, обвинив в том, что Китай не закрыл рынки, где продаются дикие животные, в том числе и летучие мыши, от которых, как предполагается, и передался вирус.

Джулиан Рейхельт Björn-Arne Eisermann

"Вы контролируете все, каждого гражданина, но вы отказываетесь следить за рынками в вашей стране. Вы закрываете каждую газету и веб-сайт, которые критикуют ваше правительство, но не киоски, где продается суп с летучей мышью. Вы подвергаете опасности не только своих людей, но и весь мир!", – высказался Джулиан Рейхельт.

Также он заявил, что Китай пытается распространить свое влияние на весь мир, отправляя средства индивидуальной защиты другим странам.

"Ваше посольство говорит мне, что я не способствую дружбе наших народов. Полагаю, вы считаете дружбой то, что отправляете маски по всему миру. Это не дружба, я бы назвал это империализмом, скрытым за улыбкой – троянским конем. Вы хотите укрепить Китай с помощью чумы, которую вы экспортировали. У вас ничего не получится. Коронавирус станет вашим политическим концом", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.

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