Коронавирус создан искусственно? Ученые всего мира вступили в горячий спор

На фоне стремительного распространения в мире пандемии коронавируса COVID-19 одни ученые со всех сил стараются найти лекарство или вакцину против него, а другие спорят о естественную или искусственную природу его возникновения.

Причем приверженцев одной и другой теории достаточно много и все они пытаются доказать свою правоту множественными исследованиями. Об этом пишет "Гордон".

Так, большинство представителей научной среды настаивают на естественном, а не лабораторном происхождении нового коронавируса. Среди их аргументов: во-первых, есть исследование, которое говорит, что геном не изменялся человеком, а во-вторых, нет доказательств, что он изменялся.

В журнале Nature от 17 марта Международной группой ученых была опубликована статья о происхождении SARS-CoV-2, в которой доказывается, что сравнительный анализ геномных данных COVID-19 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, показывает, что новая инфекция появилась в результате природных мутаций.

При этом пока никто не дает ответ на вопрос, почему пандемия началась не в южных провинциях Китая, где обитают подковоносые летучие мыши и раньше были коронавирусные эпидемии, в том числе атипичной пневмонии. И почему эпицентром заражения стал именно Ухань, находящийся почти за две тысячи километров от естественной среды обитания подковоносых летучих мышей? Как и то, почему им стал именно тот город, где расположена лаборатория, ученые которой почти 18 лет собирали, анализировали и систематизировали данные о коронавирусах?

"Объяснение китайских властей, что заражение произошло на местном рынке животных и морепродуктов вопросов не снимает, поскольку есть данные, что на этом рынке дикие летучие мыши никогда не продавались", – говорится в материале.

Поэтому среди ученых есть те, кто указывает именно на искусственную природу возникновения COVID-19. Например, французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье считает, что коронавирус создали в китайской лаборатории во время экспериментов с вакциной от ВИЧ, а после, возможно, там произошла случайная утечка.

Почти такого же мнения и чешский вирусолог Соня Пекова, заявившая: когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это как минимум странно.

"Что касается его генокода, я многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, занималась клонированием и использовала разные части вирусов для генной инженерии. Это очень распространенная практика. Когда увидела эту последовательность, мне сразу показалось, что она не очень похожа на природную. Если бы мы говорили только о структурных генах, я бы не думала, что с этим вирусом что-то не так. Но нужно смотреть на весь геном, не исключая из рассмотрения другие его части, и, возможно, там мы найдем ответ", – рассказала Пекова.

Еще некоторые говорят, мол, если версия, что из лаборатории в Ухане произошла утечка, верна, то возникает вопрос, было ли это случайностью или сознательным поступком кого-то конкретно.

Точку в спорах не может поставить даже Всемирная организация здравоохранения.

"Несмотря на то, что и в Китае, и в странах Западной Европы эпидемии коронавируса стабилизировались или идут на спад, борьба с инфекцией не закончена. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго", – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.



Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a& South America, & Eastern Europe.



Most countries are still in the early stages of their epidemics"-@DrTedros #COVID19