По состоянию на вторник, 17 марта, в мире насчитывается 174 тысяч 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7085 тысяч.

Выздоровели более 79 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 – люди, прибывшие из других стран.

До 2158 тысяч увеличилось за сутки число жертв коронавируса в Италии, зарегистрировано 349 новых случаев смертельного исхода. Всего в стране инфицировано 24747 тысяч человек.

Коронавирус продолжил бить антирекорды: в мире заражены 175 тысяч

В Иране зафиксировано 14991 тыс. случаев заболевания (скончались 853), Испании – 9191 (303), Южной Корее – 8320 (81), Франции – 6633 (148), Германии – 6012 (14), США – 3689 (68), Швейцарии – 1563 (13), Великобритании – 1543 (55), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) – 1510 (31), Норвегии – 1256 (3), Нидерландах – 1132 (20), Австрии – 1016 (3).

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

Одна за другой страны по всему миру закрыли границы и запретили полеты, самые проблемные (Италия, Испания, Франция) ввели тотальный домашний карантин, выйти можно только за продуктами и в аптеку.

В Португалии подтвердили первую смерть от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта новые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в Черновицкой области и Киеве.

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