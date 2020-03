Коронавирус Covid-2019, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 3 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Twitter-аккаунт ВОЗ.

"Этот коронавирус – это не SARS, это не MERS, и это не грипп. Это уникальный вирус с уникальными характеристиками", – сказал он.

Как отметил эксперт, и грипп, и Covid-2019 проявляются как респираторное заболевание и распространяются схожим образом – через крошечные капли жидкости из носа и рта больного человека.

"Однако есть некоторые важные различия. Во-первых, Covid-2019 не передается так эффективно, как грипп.

Что касается гриппа, то люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к Covid-2019", – сказал Гебрейесус.

Кроме того, у коронавируса более тяжелое течение болезни, чем у гриппа. Это обусловлено, в частности, тем, что у части населения уже выработался иммунитет к сезонным штаммам гриппа, а Covid-2019 – новое заболевание.

Еще одно принципиальное отличие в том, что сдерживать сезонный грипп невозможно в отличие от COVID-19.

"Мы не занимаемся отслеживанием контактов при сезонном гриппе, но страны должны делать это в отношении COVID-19, потому что это предотвратит инфекции и спасет жизни", – отметил глава ВОЗ.

Трансляция заседания ВОЗ:

Карта распространения Covid-2019 по миру:

Как писал OBOZREVATEL, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

