На борту почти 400 человек: коронавирус обнаружили на греческом круизном корабле с украинцами

Коронавирус COVID-19 обнаружен на греческом круизном корабле El Venizelos, на борту которого находятся десятки граждан Украины.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает SKAI, всего на лайнере находится 383 гражданина 13 стран. У 20 обнаружена инфекция, двое из которых в тяжелом состоянии – 72-летний швейцарец и 34-летний индонезиец, их доставили в больницу.
marinetraffic.com
Греческие СМИ отмечают, что на борту 82 украинца, однако украинский фонд помощи морякам "Ассоль" утверждает, что их всего 30.
Корабль 12 дней пробудет на карантине в порту Пирей.
Судно перевозило из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean. Из-за пандемии корабль не смог прибыть в пункт назначения.
skai.gr
Как сообщал OBOZREVATEL, на круизном лайнере Grand Princess произошла вспышка коронавируса. Там находилось почти 50 граждан Украины.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.