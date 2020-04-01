На борту почти 400 человек: коронавирус обнаружили на греческом круизном корабле с украинцами

Коронавирус COVID-19 обнаружен на греческом круизном корабле El Venizelos, на борту которого находятся десятки граждан Украины.

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Как сообщает SKAI, всего на лайнере находится 383 гражданина 13 стран. У 20 обнаружена инфекция, двое из которых в тяжелом состоянии – 72-летний швейцарец и 34-летний индонезиец, их доставили в больницу.

marinetraffic.com

Греческие СМИ отмечают, что на борту 82 украинца, однако украинский фонд помощи морякам "Ассоль" утверждает, что их всего 30.

Корабль 12 дней пробудет на карантине в порту Пирей.

Судно перевозило из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера Royal Caribbean. Из-за пандемии корабль не смог прибыть в пункт назначения.

skai.gr

Как сообщал OBOZREVATEL, на круизном лайнере Grand Princess произошла вспышка коронавируса. Там находилось почти 50 граждан Украины.

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