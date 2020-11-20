Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 20 ноября. Постоянно обновляется
Коронавирус в мире поразил более 57,2 млн млн человек, больше полумиллиона из которых – украинцы. За минувшие сутки им заразились еще 647,6 тысячи жителей планеты.
В Европе многие страны пошли на ужесточение карантина из-за новых вспышек большого количества больных – закрыли все и запретили гражданам ходить в гости. В ВОЗ заявили: чтобы избежать полного локдауна из-за пандемии COVID-19, 95% человек должны носить маски.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 583 510 человек. Умерли 10 369 пациентов, выздоровели – 266 479.
В стране два дня подряд фиксируют рекорд по смертности за сутки, и президент подписал закон о штрафах за неношение масок.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе коронавирус убивает человека каждые 17 секунд.
На сегодня он унес жизни уже более чем 1,36 млн человек в мире, но более 39,7 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16 млн жителей планеты.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 11,9 млн), Индия (больше чем 8,9 млн) и Бразилия (больше 5,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 11-я.
В Чехии за последний месяц увеличилось количество случаев коронавируса, достигнув 479 020. В стране продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 12 декабря, пишет PL.
От коронавирусной инфекции умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медцентра.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал так называемый указ, согласно которому стаж для пенсии за выслугу лет медицинским работникам, имеющим дело с зараженными коронавирусном, будут начисляться по системе "день за два".
На Львовщине стабильно ежесуточно фиксируют большое количество больных COVID-19, даже летом цифры били все рекорды. Местная волонтер Наталья Липская рассказала, что больницы массово закупают кислородные концентраторы, которые предназначены для домашнего пользования. После 12 суток непрерывного ремонта в одной из больниц открыли 7 новых палат на 50 коек.
Доктор Евгений Комаровский дал совет по самоизоляции после контакта с больным COVID-19.
В городе Сесто-Сан-Джованни (Италия) супруги, которые прожили в браке 63 года, умерли в один день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
По данным Worldometers, на начало 19 ноября в мире обнаружили 647 637 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, еще 262 043 больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 13 357 заражений.