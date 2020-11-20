Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 20 ноября. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире поразил более 57,2 млн млн человек, больше полумиллиона из которых – украинцы. За минувшие сутки им заразились еще 647,6 тысячи жителей планеты.

В Европе многие страны пошли на ужесточение карантина из-за новых вспышек большого количества больных – закрыли все и запретили гражданам ходить в гости. В ВОЗ заявили: чтобы избежать полного локдауна из-за пандемии COVID-19, 95% человек должны носить маски.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 583 510 человек. Умерли 10 369 пациентов, выздоровели – 266 479 .

В стране два дня подряд фиксируют рекорд по смертности за сутки, и президент подписал закон о штрафах за неношение масок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе коронавирус убивает человека каждые 17 секунд.

На сегодня он унес жизни уже более чем 1,36 млн человек в мире, но более 39,7 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16 млн жителей планеты.

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 11,9 млн), Индия (больше чем 8,9 млн) и Бразилия (больше 5,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 11-я.