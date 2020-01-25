Коронавирус из Китая распространяется все быстрее: свежие данные о зараженных

В Китае смертельным коронавирусом nCoV уже заразилось 1372 человека.
Об этом по Центральному телевидению сообщил глава КНР Си Цзиньпин.
"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – говорится в сообщении.
Кроме того, число летальных исходов не изменилось и составило 41 человек. При этом 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Коронавирус в Китае
Отмечается, что случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся – 729 – в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.
Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.
Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.
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