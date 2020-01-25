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25 января • обновлено в 19:03
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Коронавирус из Китая распространяется все быстрее: свежие данные о зараженных

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В Китае смертельным коронавирусом nCoV уже заразилось 1372 человека.

Об этом по Центральному телевидению сообщил глава КНР Си Цзиньпин.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – говорится в сообщении.

Кроме того, число летальных исходов не изменилось и составило 41 человек. При этом 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

Отмечается, что случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся – 729 – в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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