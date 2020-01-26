Коронавирус из Китая пробрался еще в одну страну: более 2 тыс. зараженных

Первый случай заболевания новым коронавирусом (nCoV) из Китая был зафиксирован в Канаде.

Официальные данные опубликованы в пресс-релизе госпиталя Саннибрук в Торонто. Об этом сообщает "Укринформ".

"Под опекой в центре находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, что происходит с города Ухань в Китае", – заявило руководство медучреждения.

Коронавирус из Китая пробрался в Канаду

Сейчас больной находится под карантином в стабильном состоянии, медики проводят соответствующее лечение.

Отмечается, что пациент сам обратился в больницу с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также рассказал, что недавно вернулся из китайского Уханя.

Какая обстановка с распространением

По состоянию на утро 26 января комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР сообщили, что число подтвержденных случаев заражения достигло 2002 человек, количество летальных исходов составило 56.

В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая отчитался, что приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

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