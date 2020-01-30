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30 января • обновлено в 10:09
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Евгений Платон
Евгений Платон
Бизнесмен Все статьи автора

Коронавирус из Китая: хроника событий

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Не прошло и 10 дней с начала эпидемии нового коронавируса, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что весь мир должен быть готов к борьбе с этим вирусом. Сегодня, в четверг за закрытыми дверями пройдет заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, который решит, следует ли объявить эпидемию глобальной угрозой.

Эпицентр эпидемии — китайский город Ухань, но вирус уже распространился по всем без исключения провинциям Китая и обнаружен еще в 16 странах. Многие страны эвакуируют своих граждан из Китая.

В Китае скончались более 170 человек, более 7 тысяч заражены. Специального лекарства от этого вируса нет, идет интенсивная работа по созданию вакцины.

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За последние тридцать лет вспышки вирусов в мире стали происходить чаще. Эпидемии инфекционных заболеваний, подобных тем, какие вызывает новый китайский коронавирус, становятся обыденностью.

Почему?

Сегодня людей на Земле больше, чем когда бы то ни было — 7,7 млрд человек. Население планеты растет и уплотняется. В 2007 году население городов в мире превысило население деревень и сел. Сегодня больше четырех миллиардов людей живет на участках, в сумме составляющих примерно один процент суши. Больше людей — меньше пространства. Это значит, что патогены легче передаются между людьми.

Самолеты, поезда и автомобили позволяют вирусу пересечь полмира меньше чем за день. В 2019 году авиакомпании всего мира перевезли 4,5 млрд пассажиров. Десять лет назад эта цифра была почти в два раза меньше — 2,4 миллиарда.

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Ухань — важный транспортный узел в китайской сети высокоскоростных железных дорог. Вспышка вируса в Китае произошла как раз накануне крупнейшей на планете волны передвижения людей — сотни миллионов жителей Китая как правило едут в другой город, обычно к родным, накануне Китайского нового года.

Одна из самых крупных эпидемий в истории произошла в 1918 году. Это была пандемия испанского гриппа, или, в простонародье, "испанки". Она началась в Европе, и тоже во время большой миграции, после Первой мировой войны.

Грипп распространялся с мигрантами, одновременно солдаты возвращались на родину и привозили "испанку" с собой. Вирус попадал в регионы, где жили люди, не успевшие начать вырабатывать иммунитет к нему.

Погибли от 50 до 100 миллионов человек.

"Испанка" разошлась по миру за шесть-девять месяцев. В наше время, когда человек может облететь всю планету за день, новые вирусы распространяются гораздо быстрее.

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Странный китайский коронавирус и его неоднозначный эффект

Разные части нашей планеты сегодня связаны между собой, как никогда раньше. И тем не менее глобальной системы здравоохранения, способной отвечать на угрозу эпидемий, по-прежнему не существует. В борьбе с эпидемиями мы полагаемся на правительства стран, где они начинаются. Если они не справляются, рискует все человечество.

Больше всего страдает население стран со слабыми системами здравоохранения, к которым, увы, относится и Украина.

Ситуацию усугубляет "утечка мозгов" — медики массово уезжают в более богатые страны.

В общем, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".

Впрочем, как всегда.

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Чи можна розкривати посилки з Китаю? Чи передаються інфекції через привезені фрукти?

Как бы то ни было, но именно так, друзья, в этом плавильном котле всех наций и рас и рождается новое человечество.

Берегите себя и будьте мне здоровы.

На диаграмме: темпы роста количества инфицированных по официальным данным. Экспонента, как и должно быть в теории. Выводы делайте сами.

Коронавирус из Китая: хроника событий

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Автор
Евгений Платон Евгений Платон
Место
Китай Ухань
Источник
Источник: Facebook Евгения Платона
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