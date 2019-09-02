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2 сентября • обновлено в 11:53
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Королева Британии затроллила туристов: что произошло

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С королевой Великобритании Елизаветой II произошел курьезный случай, когда группа американских туристов не узнала ее.

Встреча произошла в окрестностях замка Балморал. В сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина Елизавета II, одетая в твидовый костюм и с платком на голове, прогуливалась возле шотландской резиденции английских монархов, пишет Daily Mail.

К ним подошла группа американских туристов. Американцы поинтересовались у нее, местная ли она. Королева ответила, что у нее действительно есть дом неподалеку.

Елизавета II

Елизавета II

Daily Mail

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Затем туристы спросили, встречалась ли она когда-либо с королевой. "Я – нет. А вот этот полисмен – да", – сказала королева, указав на охранника Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании завела в Instagram. Первым она выложила снимок письма знаменитого математика и изобретателя XIX века Чарльза Бэббиджа к принцу Альберту.

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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