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Корабль США сбил беспилотник Ирана: Трамп заявил об опасности

10.3т Читать материал на украинском

Корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему на опасное расстояние.

Об этом на брифинге в четверг, 18 июля, заявил президент США Дональд Трамп со ссылкой на военное командование, пишет Reuters.

По его словам, дрон проигнорировал многочисленные сигналы не приближаться к кораблю и был немедленно уничтожен. Отмечается, что беспилотник приблизился на километр к американскому кораблю и вел наблюдение.

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USS Boxer (LHD-4)

USS Boxer (LHD-4)

GetArchive

В связи с инцидентом Трамп призвал все страны осудить Иран и защитить свои корабли от возможной агрессии. Он подчеркнул, что США оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты.

В Пентагоне же заявили, что корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Etoday

Примечательно, что глава МИД Ирана после сообщений США о сбитом беспилотнике заявила, что у Ирана нет информации о потере дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе. Трамп в ответ сделал жесткое предупреждение и поручил провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет.

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США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Две цитаты из одного текста: 1) "Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе. Трамп в ответ сделал жесткое предупреждение и поручил провести кибератаку"; 2) "Корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана […] В связи с инцидентом Трамп призвал все страны осудить Иран и защитить свои корабли от возможной агрессии". По-моему, это смахивает на шизофрению.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Litvinenko Nik, а в чём разница? В обоих случаях сбит беспилотник в нейтральных водах.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ш. Олег, -та не ...два разных события-две разніх реакции...но Иран может доиграться...как Ирак...
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