Корабль США сбил беспилотник Ирана: Трамп заявил об опасности

Корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему на опасное расстояние.

Об этом на брифинге в четверг, 18 июля, заявил президент США Дональд Трамп со ссылкой на военное командование, пишет Reuters.

По его словам, дрон проигнорировал многочисленные сигналы не приближаться к кораблю и был немедленно уничтожен. Отмечается, что беспилотник приблизился на километр к американскому кораблю и вел наблюдение.

USS Boxer (LHD-4) GetArchive

В связи с инцидентом Трамп призвал все страны осудить Иран и защитить свои корабли от возможной агрессии. Он подчеркнул, что США оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты.

В Пентагоне же заявили, что корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны.

Дональд Трамп Etoday

Примечательно, что глава МИД Ирана после сообщений США о сбитом беспилотнике заявила, что у Ирана нет информации о потере дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе. Трамп в ответ сделал жесткое предупреждение и поручил провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет.

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