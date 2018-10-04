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Консультировал по Донбассу? Выяснилась тайная связь Скрипаля с СБУ

1.1тЧитать материал на украинском

Бывший шпион России Сергей Скрипаль, которого отравили "Новичком" в британском Солсбери, контактировал со Службой безопасности Украины.

Об этом говорится в книге журналиста Марка Урбана "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files), передает ВВС. Отмечается, что сам Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ.

Но по данным автора, бывший полковник ГРУ все же встречался с украинскими контрразведчиками.

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Экс-шпион Сергей Скрипаль

Экс-шпион Сергей Скрипаль

Daily Mail

Допускается, что Скрипаль мог консультировать СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент России Владимир Путин публично назвал экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А все подонки всегда контактируют с подонками
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