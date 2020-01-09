"Трамп сказал, что Иран обманет": военный эксперт разъяснил ситуацию на Ближнем Востоке

Нынешнее противостояние между Ираном и США вряд ли приведет к глобальной войне за пределами ближневосточного региона.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко в эфире ObozTV. Он обратил внимание, что обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном назревало уже более двух лет.

"Мне кажется, на Ближнем Востоке сейчас не происходит ничего чрезвычайного. Такого, чтобы выходило за какие-то рамки. Если говорить о последнем обострении между Ираном и США – оно назревало. И назревало уже не год, а около двух лет, даже больше", – отметил эксперт.

Мусиенко напомнил, что ранее Иран пытался захватывать танкеры с нефтью, обстреливал нефтяные базы и месторождения в Саудовской Аравии, а также принимал активное участие в разных военных событиях в регионе – в Сирии, Йемене, Ираке.

По его словам, именно события в Ираке послужили причиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате авиаудара США.

"Сулеймани довольно талантливый военачальник. Как говорят, "злой гений" всех операций, которые они планировали за пределами Ирана. И когда иранцы начали в Ираке готовить военизированные группы с центром чуть ли не напротив американского посольства… Для США это было уже за гранью", – объяснил он.

Кроме того, одной из причин конфронтации США и Ирана адвокат назвал подписанное еще при Бараке Обама соглашение 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Тегерана.

"Но Трамп этому не поверил. Он сказал, что Иран обманет. Потому что срок (соглашения. – Ред.), кажется, до 15 лет. А потом Иран может и дальше обогащать (уран. – Ред.). Американцы считают, что это соглашение не лишало Иран ядерной программы, а позволяло лишь поставить ее на паузу и отстрочить. А за это время Иран сможет торговать, продавать нефть и газ. Разбогатеет и непременно займется продолжением ядерной программы", – рассказал он.

По мнению Мусиенко, такого развития событий действительно нельзя исключать, однако у самого Ирана недостаточно ресурсов.

"Зависит от того, кто хочет Ирану в этом помочь. А я думаю, желающих будет не так много. Одно дело – мирная атомная энергетика. В чем россияне, к примеру, помогают. А другое дело – ядерное оружие", – разъяснил специалист.

"Конечно, мы сейчас услышим и о том, что Иран планирует возобновить ядерную программу. Мы будем слышать много угроз в сторону США. Но я не думаю, что это может привести к огромной войне. Иран уже десятки лет угрожает стереть с лица Земли Израиль. Ну и живут с этим люди. Уже привыкли, что Иран угрожает. Не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля и начнется огромнейшее противостояние, выходящее за пределы этого региона и каких-то локальных столкновений", – подытожил Мусиенко.

Ситуация обострилась после убийства иранского генерала Сулеймани, которого США официально включили в число террористов @Sayeda05 / facebook.com/DonaldTrump

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