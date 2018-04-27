Ким Чен Ын объявил конец войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил конец конфронтации на Корейском полуострове.

Такое заявление прозвучало в рамках его визита в Южную Корею. Слова главы государства передал его пресс-секретарь Юн Ен Чхан, передает ТАСС.

Ким Чен Ын призвал "построить желанный хороший мир". "Давайте чаще встречаться", — передал Юн слова северокорейского лидера.

Историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи Getty

При этом глава КНДР пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.

"Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон", — заявил Ким Чен Ын.

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Также стало известно, что глава Северной Кореи намерен посетить Сеул. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

Как сообщал "Обозреватель", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу.

Первая ее часть, более церемониальная, прошла в демилитаризованной деревне Пханмунджом.

Продолжились переговоры в кабинете "Дома мира", дизайн которого изменили специально для этого мероприятия.