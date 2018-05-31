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Кольченко объявил голодовку в российской тюрьме

1.4тЧитать новость на украинском

Незаконно осужденный в РФ по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова, который заявил об аналогичном шаге 18 дней назад.

Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, передает "Медиазона".

По его словам, других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов обратился к миру с трогательным "победным" посланием.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовАлександр Кольченко
Место
Россия
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в коментариях в разделе =смешно= 5 человек смеются .думаю что вы бы плакали окажись в руках кгб-фсб.ети твари знають свое дело.
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