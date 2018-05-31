Кольченко объявил голодовку в российской тюрьме

Незаконно осужденный в РФ по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова, который заявил об аналогичном шаге 18 дней назад.

Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, передает "Медиазона".

По его словам, других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов обратился к миру с трогательным "победным" посланием.