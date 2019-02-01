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''Когда зачистят Крым?'' Ярый фанат Путина дал печальный прогноз по полуострову

8.2тЧитать материал на украинском

Ярый сторонник аннексии Россией украинского Крыма, блогер Александр Горный заявил, что полуостров медленно сваливается до уровня Банановой республики, где существует беззаконие и беспредел чиновников под крышей "Единой России" (партия власти в РФ).

По его словам, крымчане буквально звереют от беззакония и безысходности. "Скандал за скандалом, кадровая чехарда, свежий асфальт, который просто сходит со снегом или дождём, незаконные стройки, уничтожение бизнеса и независимых общественников. Можно долго еще продолжать список "успехов", но и этого уже с горочкой", – говорится в его блоге для "Эхо Москвы".

При этом, по словам Горного, многие жаждут чисток в рядах партии власти России по примеру задержания сенатора от Карачаево-Черкессии.

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''Когда зачистят Крым?'' Ярый фанат Путина дал печальный прогноз по полуострову

"Когда начнут зачистку в Крыму? Боюсь, что нескоро. "Единая Россия" тут священная корова, правда которую тут неплохо имеют узким кругом лиц. Делают это нагло и неприкрыто, не боясь быть обвиненными в скотоложстве", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горный пожаловался на беззаконие и возмутительную политику "властей" на полуострове. Негодование блогера вызвали незаконные постройки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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