Когда все украинцы вернутся из Египта: названы сроки

Украинцев, которые застряли на курортах Египта из-за карантинных в связи с коронавирусом, эвакуируют домой в течение следующих трех дней.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Там заверили, что сейчас в Шарм-эль-Шейхе находится украинский консул, поддерживающий постоянную связь с представительствами туроператоров.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой. Речь идет прежде всего о туристах, которые должны были вернуться сегодня или раньше. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", – говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве еще раз призвали соотечественников воздержаться от любых поездок за границу. Речь идет даже о тех случаях, когда туроператоры или авиакомпании все еще продолжают продавать путешествия по привлекательным ценам.

В МИД подчеркнули, что утром 17 марта почти 1,5 тысячи украинцев уже вернулись домой из Шарм-эль-Шейха.

В частности, в киевский аэропорт "Борисполь" прибыло 6 рейсов, которые вернули 1146 украинских граждан. Еще два самолета прибыли во Львов, один – в Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 марта украинцев закрыли на карантин в Египте. Всего оказались заблокированы около 60 тысяч наших сограждан.

Позже стало известно, что на карантине в египетском отеле Reef Oasis Beach Resort 5* находятся 750 граждан Украины из-за подозрения на коронавирус.

Египет из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 прекращает авиасообщение во всех аэропортах страны с 19 по 31 марта.

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