Мой анализ дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом (чтобы посмотреть видео, доскролльте блог до конца)..

Если кратко:

- Деградация дебатов. Политические дебаты все более смахивают на социально-сетевое хейтерство. "Когда ты заткнешься", "клоун", "лжец", "сам ты лжец", "не применяй к себе слово умный, оно тебе не идет" и т.д. Добавим к этому стилистику флешмобов (футболки демократов с фразой "когда ты заткнешься"). Апелляция к рептильному мозгу зрителей.

- Понижение интеллектуального уровня среднего гражданина, избирателя. Оппоненты и их технологи рисуют себе образ недалекого, простоватого, элементарного человека, который не хочет углубляться в аргументы, факты, разные детали. Он хочет эмоциональной подпитки от двух альфа-самцов, которые бодают друг друга со словами"ты кто такой?" и "а ты кто такой?". Такой собирательный образ глуповатого обывателя - это адресат всех обращений обоих оппонентов.

- Стремительное понижение уровня политика. Он может лгать, оскорблять, кричать, перебивать. Уже все можно, правил нет, приличия нет. Можно открыто лгать, не отвечать на вопросы, уходить от темы, путать следы, идти на явные и грубые манипуляции. Потом эти люди будут учить нас правилам хорошего тона и политическим добродетелям. Со снисходительной миной, сверху-вниз...

- Стремительная деградация публичной политики. Все это становится похоже на базар и балаган. Точнее, - балаган на базаре.

- Боюсь, что США действительно теряют свою роль в мире. С такими политиками и с такой публичной политикой остается только закулисная жесткая прагматическая борьба (часто - без правил). Но это не то, чему учили нас и весь мир благообразные джентельмены все эти 30 лет. Остается только власть силы. Но она недолговечна и ненадежна. Другим захочется так же. Китаю и России уже захотелось. И Турции, и многим другим.

Что с такой политикой нас ожидает в ближайшем будущем?Bellum omnium contra omnes...

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