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Евгений Платон
Евгений Платон
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Когда состоится суд над путинизмом?

5.6т

"Боинг-777" рейса #MH17 был сбит 17.07.2014 над Донбассом из установки "Бук", принадлежавшей 53-й бригаде ПВО ВС РФ.

Об этом вчера заявил представитель нидерландской прокуратуры на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу "Боинга".

Были продемонстрированы видеоматериалы, полученные, в том числе, на основе записей, размещенных в Интернете, из которых следует, что конвой военной техники, в котором были не менее 6 установок "Бук", покинул базу 53-й бригады в районе Курска в конце июня. Одна из установок с номером 332 была впоследствии переправлена через границу на территорию Украины, в район, контролируемый пророссийскими сепаратистами так называемой "ДНР".

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Следователи утверждают, что им удалось определить, что именно из этой установки и был сбит "Боинг". В ходе презентации были приведены конкретные уникальные особенности этой установки, которые отличают ее от других. 18 июля эта установка была переправлена обратно в Россию. Представитель нидерландской прокуратуры подчеркнул, что у следствия есть список из примерно 100 подозреваемых.

Представитель нидерландской прокуратуры призвал возможных свидетелей, способных ответить на вопросы о том, кто конкретно отдавал приказы об отправке "Бука" в Украину и о стрельбе по "Боингу", связаться с JIT.

Ранее следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", доставленной из России. Однако впервые, как утверждает следствие, была определена конкретная установка и установлена ее принадлежность к российской регулярной армии.

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Россия ранее неоднократно отрицала причастность к катастрофе "Боинга" выполнявшего рейс #MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате которой погибли 298 человек. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

Сегодня Нидерланды и Австралия официально на уровне правительств обвинили Россию в гибели #MH17. Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за гибель самолета "Боинг" рейса #MH17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

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Тем временем исследователи из #BellingCatустановили личность одного из участников телефонных переговоров сепаратистов, которые летом 2014 года обсуждали процесс доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" из России в Донецкую область. Об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции.

В BellingCat утверждают, что Андрей Иванович с позывным "Орион" на самом деле является офицером ГРУ Олегом Владимирович Иванниковым, который ранее служил министром обороны Южной Осетии и, в том числе, был куратором частной военной компании "Вагнера" в Донбассе. В Южной Осетии Иванников фигурировал под именем Андрей Иванович Лаптев, выяснили в BellingCat.

В докладе международных следователей (JIT) были представлены перехваченные разговоры сепаратистов, сопровождавшие "Бук". В этих разговорах упоминаются позывные неких Николаича "Дельфина" и Андрея Ивановича "Ориона". Они обсуждали, что установка "Бук" была доставлена в Донецкую область из России — в составе конвоя из нескольких машин. Беседа состоялась 17 июля в 9.22 утра — за несколько часов до гибели #MH17. Этот и все другие перехваты получены JIT от спецслужб Украины.

В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что к крушению пассажирского самолета на востоке Украины летом 2014 года может быть причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев. В докладе говорится, что голос Ткачева идентичен голосу фигуранта дела о крушении "Боинга" с позывным "Дельфин".

Вне всякого сомнения, что все эти и другие факты находятся в распоряжении следователей JIT. И грушник Иванников, и генерал-полковник Ткачев не по собственной инициативе контрабандой переправили "Бук" на Донбасс. Они получили, как всегда и происходит во всех армиях мира, приказ. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, от кого именно первоначально исходил этот приказ. И этот главнокомандующий вместе со всеми исполнителями должен оказаться на скамье подсудимых.

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Будет ли это суд человеческий или Б-жий, нам еще предстоит убедиться.

Жернова истории мелют медленно, но верно. Месть — это такое блюдо, которое на Западе, в строгом соответствии с процедурой, подают холодным. К Муаммару Каддафи, например, возмездие пришло через 23 года после взрыва по его приказу Boeing 747 рейса 103 Pan American над Локерби в Шотландии.

Напомню, взрыв Boeing 747 рейса 103 Pan American над Локерби, Шотландия, который организовал Каддафи, произошел в среду 21 декабря 1988 года.

Окончательный отчёт расследования был опубликован 6 августа 1990 года.

Суд над исполнителями состоялся 5 апреля 1999 года.

В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Pan American.

В 2011 году бывший секретарь Главного народного комитета, министр юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль в интервью "Associated Press" заявил, что у него есть доказательства того, что Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби.

Каддафи погиб 20 октября 2011 года.

Каддафи перед смертью насиловали и пытали.

Возмездие пришло через 23 года.

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Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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