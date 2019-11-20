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20 ноября • обновлено в 04:10
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Кобра проглотила самую огромную змею в мире: появилось видео

1.3т
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Огромная кобра проглотила целиком питона на филиппинском острове Минданао. Ее убили местные жители на рисовом поле.

Кобра не успела до конца поглотить свою добычу, и из ее рта торчал хвост питона, передает Newsflare. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Длина змеи составляла около 3,6 метра. Люди забили кобру палками, а затем вспороли ей живот при помощи мачете. Длина питона, находившегося внутри кобры достигала 3,3 метров.

"В этих местах полно змей, но кобру, которая съела питона, мы увидели впервые. У нас случалось, что люди погибали от укуса кобры, поэтому мой сосед убил ее, как только увидел", – рассказал один из местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индонезии певица умерла на сцене после укуса кобры.

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Автор
Анатолий Запорожский Анатолий Запорожский
Место
Индонезия
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
США (кобра) сожрали глупого "питона", но, правда, "кобру" еще только добивают ... Но самое обидное, что глупый "питон" вже помер ...
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