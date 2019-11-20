Кобра проглотила самую огромную змею в мире: появилось видео

Огромная кобра проглотила целиком питона на филиппинском острове Минданао. Ее убили местные жители на рисовом поле.

Кобра не успела до конца поглотить свою добычу, и из ее рта торчал хвост питона, передает Newsflare. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Длина змеи составляла около 3,6 метра. Люди забили кобру палками, а затем вспороли ей живот при помощи мачете. Длина питона, находившегося внутри кобры достигала 3,3 метров.

"В этих местах полно змей, но кобру, которая съела питона, мы увидели впервые. У нас случалось, что люди погибали от укуса кобры, поэтому мой сосед убил ее, как только увидел", – рассказал один из местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индонезии певица умерла на сцене после укуса кобры.

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