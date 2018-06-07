КНДР уничтожила последний ядерный полигон Ихара: фото до и после

Северная Корея ликвидировала основной полигон Ихара, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет.

Об этом сообщает специализированный сайт 38 North со ссылкой на экспертов США.

"Разрушенный стенд - единственное известное место, которое использовалось для испытаний технологии для баллистических ракет средней дальности KN-15", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является уничтожение объекта свидетельством прекращения ракетной программы КНДР.

До демонтажа 38north.org

До демонтажа 38north.org

Работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились до 19 мая. По данным портала, полигон Ихара был единственным известным местом, где шли испытания твердотопливных ракет Pukguksong-2 (KN-15). Стенд мог также использоваться для тестирования таких межконтинентальных баллистических ракет (МБР), как были показаны во время военного парада в апреле 2017 года в Пхеньяне.

После демонтажа 38north.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае военные Министерства обороны Северной Кореи взорвали все три шахты и постройки на полигоне для испытаний ядерного оружия "Пхунгери".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.