"Швырнул прямо в него": Климкин рассказал, как схлестнулся с Лавровым в Минске

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как однажды в разгар мирных переговоров в Минске швырнул документы своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Мотивами своего поступка он поделился эфире программы "Хроніки неоголошеної війни" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Было такое. Швырнул в него, но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных: списки и наших заложников. Он и так циничный человек, а тут еще начал так говорить. И немцы, и французы были. И я швырнул. Не знаю, жалею ли я. Наверно, так делать не стоит, однако я поступил так, потому что было очень эмоционально", – сказал Климкин.

Климкин рассказал, как схлестнулся с Лавровым в Минске

По словам бывшего министра, Лавров повышал голос и отказывался говорить об обмене. Климкин также выразил мнение, что задачей российского министра на переговорах было отвлечь дипломатов, чтобы говорили только лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин рассказал историю о том, как Лавров предлагал министрам "нормандской четверки" в Минске выпить водки.

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