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5 ноября • обновлено в 19:08
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"Швырнул прямо в него": Климкин рассказал, как схлестнулся с Лавровым в Минске

4.3т Читать материал на украинском

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как однажды в разгар мирных переговоров в Минске швырнул документы своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Мотивами своего поступка он поделился эфире программы "Хроніки неоголошеної війни" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Было такое. Швырнул в него, но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных: списки и наших заложников. Он и так циничный человек, а тут еще начал так говорить. И немцы, и французы были. И я швырнул. Не знаю, жалею ли я. Наверно, так делать не стоит, однако я поступил так, потому что было очень эмоционально", – сказал Климкин.

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Климкин рассказал, как схлестнулся с Лавровым в Минске

Климкин рассказал, как схлестнулся с Лавровым в Минске

По словам бывшего министра, Лавров повышал голос и отказывался говорить об обмене. Климкин также выразил мнение, что задачей российского министра на переговорах было отвлечь дипломатов, чтобы говорили только лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин рассказал историю о том, как Лавров предлагал министрам "нормандской четверки" в Минске выпить водки.

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Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Павел Климкин Сергей Лавров
Тег
политзаключенный
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Швырнул прямо в него ... но не прямо в лицо ... И немцы, и французы были ... я за стул спрятался ...
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Дудко Олег
Дудко Олег
А ещё Климкин рассказал, как он сам себя за волосы выдернул из болота вместе с лошадью.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Дудко Олег, Второй Мюнхгаузен)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Считай по-нашему, мы выпили не много,- не вру, ей-Богу,- скажи, Балога! И если б водку пить замест горилки, что б нам, казакам, те три бутылки? Но тут Лавров нам вдруг сказал, что, мол, уймитесь, что - не буяньте, что - разойдитесь. На "разойтись" я тут же согласился - и разошелся,- и расходился! :)
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