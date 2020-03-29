Удалось остановить пандемию: Китай заявил о прорыве в борьбе с COVID-19

Распространение нового коронавируса COVID-19 внутри Китая в целом удалось остановить.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое заявление сделал официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фенг, передает Хinhuanet.

По его словам, количество людей, которые заразились коронавирусом внутри страны и продолжают болеть, не превышает трех тысяч человек.

Власти планируют продолжать своевременно выявлять и изолировать новых инфицированных, чтобы не допустить новых массовых вспышек.

Коронавирус в Китае

Напомним: COVID-19 был впервые выявлен в КНР в конце 2019 года. По состоянию на 29 марта в Китае общее число инфицированных составило 81 439 (+45 за сутки). Общее число умерших – 3300.

Как писал OBOZREVATEL, в Италии 85-летний анестезиолог Жампьеро Жирон вернулся к работе в больнице спустя 35 лет, чтобы помочь справиться с COVID-19. "Боишься заболеть? Тогда лучше не становись врачом", – сказал мужчина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!