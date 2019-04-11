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Ким Чен Ын пригрозил миру "сокрушительным ударом"

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Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын призвал нанести удар по странам, которые применили санкции против КНДР.

Об этом он заявил в ходе, состоявшейся в Пхеньяне 10 апреля пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи, передает ТАСС.

"Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться", – сообщил глава КНДР.

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Ким Чен Ын добавил, что такие действия "лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы", при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Северокорейский лидер подчеркнул, что "самодостаточная национальная экономика является фундаментом для развития социализма и определит будущее революции".

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына провалились из-за секретного объекта.

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Как так? Национальная экономика и свои силы...и «сокрушительный удар» по тем странам,которые не хотят....вкладывать))) в экономику КНДР😸 Напоминают рашку... Кндр кстати живет за счет Китая. Рашка...пока за счет инерции совка.
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