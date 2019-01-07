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Ким Чен Ын покинул Северную Корею — СМИ

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В Китай прибыл поезд с высокопоставленным официальным лицом из Северной Кореи, на котором мог быть лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Yonhap, границу вблизи китайского города Даньдун транспорт пересек около 22:15 по местному времени, а ожидаемое время прибытия в Пекин – 10:00.

Слухи о том, что в поезде может быть лично Ким Чен Ын появились из-за того, что дороги вокруг вокзала были перекрыты, а по месту дежурили десятки машин службы безопасности. После пересечения транспортом границы, проезд для автомобилей был открыт.

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"Не было подтверждено, был ли высокопоставленный северокорейский чиновник в поезде", – рассказал источник агентству, уточнив, что все северокорейские поезда окрашены в зеленый цвет.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

В случае, если Ким Чен Ын действительно приехал в Китай, это станет четвертым его визитом в КНР менее чем за год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Вьетнама Ханое.

Персона
Ким Чен Ын
Место
Китай
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