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"Киев готовит Донбассу блицкриг": в России устроили панику из-за "секретного документа"

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Российские издания распространили якобы документы Генштаба Украины, в которых, по их мнению, идет речь о "блицкриге" Киева на Донбассе.

Так, сканы соответствующих бумаг впервые были опубликованы на украинском сайте "Корреспондент". Однако там они были размещены всего лишь в разделе, в котором читатели могут поделиться своей информацией.

Российские же сайты подают эти данные, как весьма тревожный сигнал.

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В частности, Федеральное агентство новостей пишет: "в этих документах, похожих на приказ, очень четко прослеживается постановка задач подразделениям и частям Вооруженных сил Украины по подготовке, проведению и всестороннему обеспечению наступательной операции в зоне так называемой антитеррористической операции. Цель — освобождение захваченных "агрессором" территорий Луганской и Донецкой областей".

По их словам, "не нужно быть экспертом, чтобы усмотреть в этих документах, что военная операция Киева — новый "блицкриг".

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Как сообщал "Обозреватель", США объявили Россию одним из главных потенциально опасных врагов.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
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