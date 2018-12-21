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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философВсе статьи автора

КГБ записывали в "агенты" каждого

1.5т

В Латвии опубликовали засекреченные документы КГБ Латвийской ССР и обнаружилось, что митрополит Рижский и всея Латвии Александр оказался агентом спецслужб

В Латвии открыли картотеку КГБ, многие цитируют оттуда отдельные персональные карточки с большим воодушевлением. Но там пока ничего нет. Известно, что оперативники КГБ, проведя одну беседу, записывали каждого в "агенты". Дальнейшее реальное поведение человека зависело от его собственного понимания жизни: значительная часть статусных деятелей культуры просто писали формальные отчеты о своих поездках за рубеж (такие нашлись, например, в Литве, в деле актера Баниониса), другие - писали активно об "антисоветских настроениях", которые им встречались в среде. Это пока еще не опубликовано. Поэтому неясно - кто там был реальным "агентом", а кто просто симулировал "корпоративную лояльность".

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Но - ситуация плохая. Путин так повернул дело с этой "ресоветизацией", "гибридной войной" и агрессивной геополитикой, что теперь "каждое лыко в строку". И теперь - независимо от того, кем реально был человек в 70-е годы, - активным доносчиком или просто беседовал как член КПСС с чекистом, как с "товарищем по партии", но без особого рвения, - выстраивается прямая связь между тогдашним "чекизмом" и нынешней "токсичностью".

КГБ записывали в "агенты" каждого

Месяц назад беседовал с людьми из Латвии, они говорили мне, что открытие картотеки сильно ударит по митр.Александру и, возможно, приведет к тому, что православные приходы в какой-то значительной части тоже захотят уйти из Московского Патриархата под Константинополь. Люди не захотят жить внутри юрисдикции, которая так связана с "чекизмом" в прошлом и не может от него избавиться и в настоящем из-за политики Кремля.

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Александр МорозовАлександр Морозов
Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Место
Латвия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Александра Морозова
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да брось Саша ! когда борец с режимом В.В.Высоцкий ездил в Париж ...в это время Галич,Чорновол..сидели в лагерях , Сахаров сидел на поселении в Горьком - это так навскидку...Так что ,санек , не все ..хм.."беседоали" ( эвона как ты тактично загнул)
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Уже написали что этот поп не просто был в реестре сексотов, а и переписал церковное имущество на своего куратора. Скоро откроют и картотеку х.йловских тролей, где будет написано, что афанасьевы и остальные "мони" просто платные федерасты...
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