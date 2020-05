Катастрофа самолета в Пакистане: появились данные о последних минутах жизни пилотов

Пилоты авиалайнера Airbus A320, который разбился в Карачи (Пакистан), пытались осуществить посадку самолета на "брюхо".

Об этом сказано сообщении в Twitter-аккаунте местных авиаспоттеров, которые опубликовали фото самолета в последние минуты перед крушением.

Также отмечается, что перед падением у Airbus A320 был виден небольшой дым, исходящий из обоих двигателей.

Добавим, что до крушения пилоты пассажирского самолета сообщали диспетчерам о проблеме с двигателем, о чем в Twitter написал пакистанский пилот Фахр-э-Алам. По его словам, после потери двигателей, самолету разрешили садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

Напомним, что в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно с 107 людьми на борту упало на жилые районы.

Last Radio conv of PK8303 Control: appear to be turning left. Pilot: we are proceeding direct we have lost engine. Control: runway available to land at 25 Pilot: Roger Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303 Control: 8303 roger both runways clear to land

Our hearts weep with some terrible news coming out of Karachi today. Here is AP-BLD in it's final moments, attempting a go around after it's first attempt of belly landing. A little smoke can be seen from engines as well.#PlaneSpottersPakistan #avipak #planecrash #karachi pic.twitter.com/eOKiCAeRu7