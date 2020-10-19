Катастрофа самолета МАУ: украинская делегация прибыла в Иран с твердыми намерениями
В понедельник, 19 октября, украинская делегация прибыла в Иран, где должна выяснить детали и обстоятельства трагедии авиакатастрофы самолета МАУ.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.
"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе украинского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбивания на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", – отметил дипломат.
Енин подчеркнул, что на переговорах в Иране задействуют три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные.
"Запрос на справедливость является первоочередным со стороны общества, и мы не отступимся от того, какой бы горькой ни была правда", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ случайно сбили ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В июне Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого Boeing 737, но позже назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.
Позже Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ.