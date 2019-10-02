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2 октября • обновлено в 16:56
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Катастрофа МН17: Нидерланды неожиданно пошли против Украины

1.1т Читать материал на украинском

Палата представителей парламента Нидерландов заявила о необходимости расследовать роль Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает NOS. Инициативу на заседании во вторник, 1 октября, поддержали 8 фракций.

В центре внимания оказался тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство над ее восточной частью во время боевых действий.

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Нидерланды пошли против Украины из-за МН17

Нидерланды пошли против Украины из-за МН17

Газета 2000

Примечательно, что министр иностранных дел Нидерландов дел Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Отмечается, что ранее правительство Нидерландов отказывалось предпринимать какие-либо шаги касательно роли Украины с целью сохранения хороших отношений между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нидерланды обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Нидерланды
Тег
Боинг МН17
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Об этой ответственности Украины говорили уже несколько лет. А Нидерланды молчали, чтобы не портить "отношения между странами". Вот и вся объективность.
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