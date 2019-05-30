Авария катера в Будапеште: найдена связь с Украиной

За штурвалом речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом "Русалка" в Будапеште и потопил его, находился гражданин Украины.

Кроме того, судно, претерпевшее крушение с 35 пассажирами на борту, было изготовлено в Херсоне во времена СССР. Об этом сообщает hvg.hu.

По данным венгерских правоохранителей, именно украинец был капитаном Viking Sygin, который двигался по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Полицейские подчеркнули, что мужчина имеет большой опыт в управлении судами. После трагедии уже допросили весь экипаж Viking Sygin, но деталей пока не раскрывают. По факту произошедшего ЧП открыто уголовное дело, однако обвинения пока никому не предъявлены.

Теплоход "Русалка" "Украинская правда"

На видеозаписи, которую обнародовали правоохранители, видно, как теплоход на значительной скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее. После этого прогулочное судно переворачивается на бок.

Примечательно, что "Русалку" построили еще 70 лет назад. Ее производителем является Херсонская судостроительная компания. С 1949 по 1992 год теплоход использовался только в СССР. Однако в 1992 году стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

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