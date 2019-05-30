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/Новости мира

Авария катера в Будапеште: найдена связь с Украиной

2.7тЧитать материал на украинском

За штурвалом речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом "Русалка" в Будапеште и потопил его, находился гражданин Украины.

Кроме того, судно, претерпевшее крушение с 35 пассажирами на борту, было изготовлено в Херсоне во времена СССР. Об этом сообщает hvg.hu.

По данным венгерских правоохранителей, именно украинец был капитаном Viking Sygin, который двигался по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Полицейские подчеркнули, что мужчина имеет большой опыт в управлении судами. После трагедии уже допросили весь экипаж Viking Sygin, но деталей пока не раскрывают. По факту произошедшего ЧП открыто уголовное дело, однако обвинения пока никому не предъявлены.

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Теплоход "Русалка"

Теплоход "Русалка"

"Украинская правда"

На видеозаписи, которую обнародовали правоохранители, видно, как теплоход на значительной скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее. После этого прогулочное судно переворачивается на бок.

Примечательно, что "Русалку" построили еще 70 лет назад. Ее производителем является Херсонская судостроительная компания. С 1949 по 1992 год теплоход использовался только в СССР. Однако в 1992 году стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

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Место
ВенгрияБудапешт
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К Денис
К Денис
Хохло обострение епта))))
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