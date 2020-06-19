Лікарі із Лондона в провінції Онтаріо розробили метод лікування пацієнтів із важкою формою Covid-19. За допомогою приладів для гемодіалізу вони "модифікують" лейкоцити пацієнтів, зменшуючи запалення в органах, які знаходилися на межі відмови. Цей метод є недорогим, доступним практично у будь-якій країні світу та може знизити потребу лікарень у поставках апаратів штучної вентиляції легень.

У березні 2020 року група лікарів із Інституту дослідження здоров'я Лоусона - Lawson Health Research Institute (Лондон, Онатаріо, Канада) - працювала в Італії, допомагаючи місцевим медикам лікувати важкохворих пацієнтів із COVID-19. Там стало зрозуміло, що ускладнену форму цього захворювання умовно можна поділити на дві стадії: перша - важка пневмонія, а друга пов'язана із посиленою імунною відповіддю організму на вірус, подальшою відмовою органів та смертю.

Така гіперактивність імунної системи називається "цитокіновий шторм". Організм людини активно виробляє цитокіни - такі собі міжклітинні білкові месенджери - для боротьби з вірусом, або бактерією. За нормальних умов білі клітини крові припиняють продукувати цитокіни коли вдається здолати інфекцію, але під час цитокінового шторму лейкоцити виробляють так багато цих речовин, що вони починають шкодити органам та тканинам людини. На жаль варіанти терапії такого явища як цитокіновий шторм досить обмежені і в умовах пандемії виникає загроза того, що в світі не вистачить ліків для забезпечення потреб усіх важкохворих пацієнтів.

Докторові Крісу Макінтайру, який працює у відділенні інтенсивної терапії Інституту дослідження здоров'я Лоусона, спало на думку боротися із явищем цитокінового шторму за допомогою апаратів для гемодіалізу. Зазвичай їх використовують для виведення зайвої води, розчинених у ній речовин та токсинів у людей із нирковою недостатністю. У запропонованій дослідниками формі діалізу кров пацієнта повільніше, ніж зазвичай, виводиться із організму. Це дозволяє відсепаровувати лейкоцити хворого та піддавати специфічній модифікації, а потім повертати назад у кровотік. Такі "підліковані" білі кров'яні тільця допомагають боротися із гіперзапаленням в уражених органах, наприклад у легенях.

Наразі науковці проводять клінічні дослідження ефективності такого методу гемодіалізу. 40 добровольців, які потрапили у реанімації Університетської клініки Лондона (Онтаріо, Канада) та шпиталю Вікторії із важкою формою COVID-19, погодилися взяти участь у експерименті. Половину пацієнтів лікують стандартними методами терапії COVID-19, а іншим 20 хворим проводять модифікований гемодіаліз, який поєднують із противірусною терапією. У пацієнтів останньої групи медики спостерігають тривалу стабілізацію важливих вітальних показників, зокрема тиску. Робота їхніх органів поступово відновлюються, але хворі досі підключнені до апаратів штучної підтримки роботи органів. Проте, за словами лікарів, ця пітримка уже набагато менша.

У інтерв'ю для CTV News від 20 травня доктор Макінтайр зазначив; "Коли ми починали застосовувати нашу методику вони [пацієнти] мали шанси померти з імовірністю 98%, зараз така ймовірність складає лише 30%." Дослідник також зазначає, що запропонований метод є недорогим, легким у використанні та доступним, адже у лікарнях по всьому світу є апарати для гемодіалузу, які також можна використати для боротьби із COVID-19. Це дозволить частково знизити потребу у приладах для штучної вентиляції легень. Крім того, по закінченню пандемії коронавірусу, дану методику можна буде застосовувати для лікування пацієнтів із сепсисом.

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