Канада озвучила сроки начала вакцинации против COVID-19: кто первым получит прививку
В Канаде надеются получить первую партию эффективной вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) уже в первом квартале 2021 года.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал заместитель главного врача страны Говардж Нджо, передает "Укринформ". В то же время он подчеркнул, что все же первые поставки таких препаратов будут очень ограниченными.
"Но правительство Канады, провинций и территорий, а также другие партнеры вместе работают над определением приоритетных групп, которым вакцина нужнее", – заверил чиновник и добавил, что в первой волне они планируют вакцинировать примерно 3 млн человек.
По словам Нджо, до конца марта следующего года страна ожидает получить 6 млн доз вакцин, если два перспективных кандидата – от Pfizer и Moderna – будут утверждены и готовы к поставке в Канаду. Пока же в стране рассматривают поставки препаратов по "дводозному" графику.
Канадский главврач отметил, что в приоритетные группы, которые первыми получат доступ к вакцине, вероятно, войдут правоохранители, пожарные, медики, люди с тяжелыми болезнями и некоторые другие категории.
"В такой географически большой стране, как наша, можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в предвидении и решении потенциальных проблем, Агентство общественного здоровья работает с Вооруженными силами, чей персонал был неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 от самого начала пандемии", – сказал Нджо.
Эксперт также напомнил, что федеральное правительство Канады ранее уже закупило миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин, которые уже начали распределять в стране.
Напомним, что в последнее время мир активно готовится делать прививки против COVID-19. OBOZREVATEL разобрался, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.
Американские компании Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины против COVID-19 на детях от 12 до 18 лет.
А вот жители Японии получат бесплатную вакцину против COVID-19. Согласно принятому законопроекту, все расходы на иммунизацию 126 млн японцев покроет правительство страны.