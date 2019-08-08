Камнем пробили голову: в Киргизии после штурма милицейский начальник впал в кому

Начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что милицейский начальник получил травму при штурме, ему проломили голову камнем.
В больнице медики провели пострадавшему трепанацию черепа, после чего он еще не приходил в сознание.
Самат Курманкулов впал в кому после штурма
Скриншот с видео
Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.
Самат Курманкулов
"Интерфакс"
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети штурм дома Атамбаева связали с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о судьбе Киргизии.
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