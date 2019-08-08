Камнем пробили голову: в Киргизии после штурма милицейский начальник впал в кому

Начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что милицейский начальник получил травму при штурме, ему проломили голову камнем.

В больнице медики провели пострадавшему трепанацию черепа, после чего он еще не приходил в сознание.

Самат Курманкулов впал в кому после штурма Скриншот с видео

Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.

Самат Курманкулов "Интерфакс"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети штурм дома Атамбаева связали с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о судьбе Киргизии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся