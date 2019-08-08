Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Камнем пробили голову: в Киргизии после штурма милицейский начальник впал в кому

414 Читать материал на украинском

Начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что милицейский начальник получил травму при штурме, ему проломили голову камнем.

В больнице медики провели пострадавшему трепанацию черепа, после чего он еще не приходил в сознание.

Новости
В страшном ДТП погиб вице-премьер Киргизии: обнародованы первые фото

Самат Курманкулов впал в кому после штурма

Самат Курманкулов впал в кому после штурма

Скриншот с видео

Состояние Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.

Самат Курманкулов

Самат Курманкулов

"Интерфакс"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети штурм дома Атамбаева связали с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о судьбе Киргизии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Киргизия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...