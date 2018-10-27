По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

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Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг "дела Дж.Хашогги".

Три вопроса:

Новости Масштабы России и США просто несопоставимы

1. Какое отношение Россия и Путин имеют к убийству Хашогги? Почему криминальный акт против саудовского гражданина и колумниста американской газеты, произошедший на турецкой территории и подлежащий расследованию турецкой и саудовской полицией, вообще мог стать предметом "обмена мнениями" с президентом России?

2. Кавычки в сообщении Кремля означают, что, с точки зрения Путина, это не настоящее убийство, а "так называемое убийство"?

3. Каким мнением (советом) В.Путин мог поделиться с саудовским королем по поводу убийства Хашогги?