"Какая война? Какой Путин?" Россиянин восхитился поездкой в США

Российский военный эксперт Аркадий Бабченко после поездки в США сравнил атмосферу в Нью-Йорке с той, которая царит в Москве.

Как пишет он на своей странице в Facebook, город чувствуется "живым".

"Вроде, всё то же самое, что видел в кино, но - это совершенно живой город. В нем нет той "имперскости", которую ожидаешь от мировой столицы после Москвы. Он простой. Дружелюбный. Непонтовый. Без выпендрежа. Улочки маленькие, небоскребы миллиардеров без мордоворотов охраны, полиции и заборов, все открыто, все просто, для людей. Всё построено на здравом смысле. Потрясающий город. Другая Вселенная. Параллельный мир", - пишет он.

По его словам, впервые в жизни не захотелось возвращаться.

"Господи, какая война, какой Путин, "русский мир", тюрьмы, убийства, идиотия мании величия, темная другая вселенная с больными существами с искаженной злобной психикой... Зачем это всё? Кому это нужно? Кому нужна война?", - сказано в сообщении Бабченко.

Как сообщал "Обозреватель", россиянка ужаснула историей из Литвы.