В этот раз я приезжал в Париж не только смотреть на массовые протесты и на то, что было после. Ещё я побывал в парижском пригороде Сент-Уэне, где построили отличный жилой район. И не воспринимайте слово "пригород", как что-то невероятно отдалённое. Прямо к этому району проложено метро, на котором можно без пересадок добраться до Елисейских полей. И погромить их! Кстати, в городах важно понимать, что границы у всех разные. Например, Париж, судя по карте, совсем небольшой город, в нём всего 2,2 миллиона человек. Это как если бы Москва была в пределах ТТК. Но есть ещё и Большой Париж, который и по размерам, и по площади сопоставим с Москвой.

Сегодня мы с вами увидим, какие французы строят здания, как они организуют общественное пространство и как это регулируется государством.

01. Дома примерно одинаковой этажности, но каждое здание уникально. Это не единая стена многоэтажных домов, тут каждый дом проектирует отдельный архитектор. Средняя этажность – 10 этажей.

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02. Конечно же, никто тут не стеклит балконы, не вешает тарелки или блоки кондиционеров.

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03. А здесь можно было бы устроить парковку для всего района. Ну как же так, французы? Район ещё только сдаётся, так что не все работы завершены, и кое-где остались строительные заборы.

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04. Справа видна старая электростанция, не выделяющаяся на фоне остальных зданий ничем, кроме трубы. Обратите внимание, насколько разная архитектура.

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05. Как же одному застройщику может быть удобно строить столько разных домов в одном районе, спросите вы? А кто сказал, что застройщик один? Город делит землю на участки, а затем устраивает для каждого из них архитектурный конкурс. А чтобы участники вдруг не настроили на своих землях десятки парковок и школ вместо жилых домов, предварительно разрабатывается план застройки территории. В нём прописывается, что здесь будет жилой дом вот такой этажности, здесь школа, а тут парк. После продажи земли город не снимает с себя ответственности за неё. И не просит застройщика добровольно-принудительно, пусть за несколько лет, но построить школу. Нет – он немедленно инвестирует в это строительство деньги, полученные от продажи земли.

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06. Позвольте, а с чего вообще строительным компаниям лезть на маленький участок, где их ещё и со всех сторон ограничивают? Какая же тут выгода? А очень простая – любое строительство в Париже и его пригородах утраивает вложенные в него деньги. Ради такого можно и потерпеть ограничения в этажности, в плотности населения или в парковочных местах.

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07. Профессия архитектора во Франции является одной из самых защищённых. На построенных домах устанавливаются таблички с именем архитектора и названием строительной организации. Так повелось ещё с XIX века, с османизации Парижа. А вот выучиться на архитектора непросто. Вам понадобиться: обучение в университете, несколько лет практики, последипломное обучение архитектурному бизнесу и юридической документации, а также выпускной проект. Только тогда вы получите лицензию местного союза архитекторов и сможете открыть собственный офис. Без этого ни к какому проектированию вас попросту не допустят.

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08. Дорога и тротуар сделаны в одном уровне. Из-за небольшого движения в новых районах французы отказались от классических автомобильных дорог во дворах. Больше нет бордюров! Это ли не чудо?

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09. А это школа. Хотели бы отдать в такую своих детей ? Или сперва оградите её километровым забором?

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10. На улице места для парковки мало, а сама она платная. Но вместе с квартирой можно купить подземное парковочное место. Никакой бесплатной парковки нет. Не купил гараж? АХАХАХА, лох!

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11. Многоуровневая парковка на границе квартала, декорированная волнистой металлической сеткой. Здесь места для жителей и гостей.

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12. Это только кажется, что пешеходная и автомобильная части улицы сделаны из одного материала. Проезжая часть – обыкновенный асфальт. А вот тротуар – с полимерным покрытием.

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13. Такая поверхность гидроизолирована, меньше скользит и в целом качественнее простого асфальта. И это не уникальный районный проект, а обычная практика во Франции. Еще раз обратите внимание, что нет бордюров, зато есть столбики, которые препятствуют парковке на тротуарах.

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14. Здесь хорошо видно, что дороги разного цвета. На тротуарах специальное покрытие.

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15. Проезд ограничен только столбиками и гранитными блоками. Машины тут почти не ездят и люди могут ходить где угодно.

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16. Как и во многих странах Европы, во Франции бардак со скутерами. Их пока не прировняли к машинам, так что народ часто кидает их где попало. Скоро будет как в Италии.

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17. А вот, что очень круто тут сделано, так это дренажная система. Простая, но гениальная. В новых районах не делают решеток, а переосмыслили знакомые нам дренажные канавы и арки. Только теперь это элемент благоустройства! Смотрите! Вода с дорог и тротуаров стекает в такие канавы, где растут разные травы и кусты.

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18. Эти канавы проходят по всему району. Но не просто канавы – тут продумана каждая деталь, например, стоят защитные сетки, чтобы система не засорялась.

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19. Тротуар находится выше грунта – грязи оттуда не подняться.

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20. В европейском ландшафтном дизайне сейчас тренд на дикую природу. Дренажные канавы выполняют не только роль водоотвода, но и украшают район.

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21. Такое можно посадить один раз и дальше только поддерживать растения в порядке.

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22. Эх, знали бы французы, что здесь могла быть клумба, цветы в которой можно менять три раза в году. Как же они тут зарабатывают?

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23. А вот большая дренажная яма. Здесь скапливается вода со всего района, а затем она фильтруется и через систему каналов уходит в Сену, до которой отсюда рукой подать.

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24. Вход в парк по мосту над дренажной ямой.

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25. Ручей между огородами и остальным парком. С одной стороны новый район...

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26. ... а с другой – старый. Посмотрите, как сделан ландшафт. Все это сделали совсем недавно, а выглядит, как уголок дикой природы.

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27. От жилых домов парк отделён водой.

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28. Выходишь из дома – и попадаешь на набережную.

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29. Стилизованный под деревенский забор, а за ним – современная детская площадка.

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30. А теперь изюминка нашего парка! Да, это огороды. И совсем не нужно ехать копаться в грядках за тридевять земель. Можно арендовать землю прямо у себя под окнами.

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31. Это маленькое здание – сарай для садоводов.

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32. На земле пластиковая георешётка, через которую растет трава. Рядом роют землю, а на улице между участками никакой грязи.

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33. Все выращивают что-то своё.

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34. Капуста! Каждый житель района может получить здесь участочек. Строить ничего нельзя, только выращивать растения.

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35. Учебный центр. Внутри детские кружки и библиотека.

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36. Какое разнообразие! И огороды, и дикая растительность, и уникальные здания!

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37. Здесь уже нет заборов, а тротуар приподнят над землёй.

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38. Часть парка старше района. Старые деревья решили не вырубать, а дорожку проложили прямо через них. Нормальное решение. У нас так иногда делают, но все смеются. А чего смеяться? Ничего страшного.

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39. Простые лавочки.

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40. Попались! Обманул! Они не простые – это лавочки-тренировалочки! Лайфхак, как сделать уличные тренажеры и не потратить денег.

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41. А это лестница-тренажёр. Любящие сэкономить (но не испортить!) французы не стали заморачиваться на спортинвентаре и ограничились такими совмещениями.

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42. Детский сад на первом этаже.

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43. И детская площадка для малышей за заборчиком.

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44. А вот игры для детей постарше.

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45. Большущие горки, на которые можно подняться как по обычной, так и по верёвочной лестнице. Мои постоянные читатели помнят, что такие здоровские площадки строят и в России.

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46. Эти спуски глубокие, а ещё один сзади – длинный. Рассчитан аттракцион на детей 6-12 лет.

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47. А могли бы поставить пёстрый Кремль!

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48. Уровнем ниже – площадка с разнообразными качелями.

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49. И никакой тесноты – здесь можно хоть на велосипеде кататься! Чем местные детишки и занимаются.

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50. Благоустройство.

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51. А вот нашёл очень интересный двор. Дорожки сильно приподняты, а всё пространство засажено растениями.

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52. Весь двор в зелени, через него идёт всего одна дорожка. Ходить по растениям нельзя, но выглядит так, словно ты идешь над водой! Очень круто.

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53. Террасы застыли над зарослями, как лодка над прудом. Умиротворяющая картина. Такой двор не надо особо обслуживать, а выглядит невероятно круто.

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54. Да и на выходе из двора тоже ничего ужасного.

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55. Как вам такой подход к градостроительству?