В отношении Сенцова Олега было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получение паспорта. Так как Олег всегда читает документы, то эти акции провалились. Попытки подписать документы на российское гражданство были в колониях, через которые Олег ехал по этапу, а также в Якутии.

Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства введённого федеральным конституционным законом по аннексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений, также они считали, что любые сведения из уголовного дела являются тайной следствия, а соответственно защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайне следствия потом явились предметом рассмотрения Конституционного суда. СИЗО не пропускала писем и заявлений от Олега, все они оседали у следователя и дальше им не дали ход.

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В итоге, то время, и когда Олег мог отказаться от гражданства в установленные законом сроки были пропущены по обстоятельствам указанным выше. Мы отказались идти в Крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легимитизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де-юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым. В суде первой инстанции тоже были удивлены, когда стали установочные данные, что Олег гражданин России, хотя в деле паспорт гражданина Украины.