МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Как работают российские дипломаты-шпионы

1.5т

Новость из США. Рашагейт.

Журнал Тайм опубликовал статью, в которой раскрыл интересные подробности об офицере российского ГРУ Викторе Бояркине, попавшем в санкционный список США от 19 декабря.

Журналистское расследование Тайм показало, что Бояркин, который успел даже поработать зам. военно-морского атташе России в США (должность прикрытия для "дипломатов"-шпионов, как указывает Тайм) был в течение долгого времени ключевым связующим элементом между Дерипаской и Манафортом.

Новости
США еще больше настроены ввести "адские санкции"

В частности, в то время как Манафорт был руководителем предвыборного штаба Трампа с мая по август 2016 года, Бояркин требовал от Манафорта вернуть долг Дерипаске, который составлял $19 миллионов. Журнал напоминает в связи с этим, что Манафорт в бытность руководителем предвыборного штаба Трампа, предлагал Дерипаске снабжать его специально для него составленными отчетами о ходе предвыбоной кампании (доказательством этому является электронная переписка Манафорта).

Расследование Тайм также показало, что Манафорт был в вовлечен в работу с пророссийскими политическими силами в Черногории, выступавшими против вступления страны в НАТО, и эта его деятельность также велась в координации с Дерипаской и, соответственно, Бояркиным.

Ну, как тут не вспомнить одну из любимых, бесконечное количетво раз, повторяемых фраз Трампа: "There was no collusion" - "Не было сговора".

Читайте все новости по теме "Политические скандалы в США" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Олег Дерипаска
Место
США
Теги
РоссияСША
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги